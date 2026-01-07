Feu vert pour les éoliennes de la Montagne-de-Buttes

Le Tribunal fédéral estime que le type de machines à installer n’a pas besoin d’être connu ...
Feu vert pour les éoliennes de la Montagne-de-Buttes

Le Tribunal fédéral estime que le type de machines à installer n’a pas besoin d’être connu au moment de la demande de permis de construire. Une décision qui fait bondir les opposants au projet.

Le futur site du parc éolien de la Montagne de Buttes, ici en 2021. (Photo d'archives.) Le futur site du parc éolien de la Montagne de Buttes, ici en 2021. (Photo d'archives.)

C’est une décision majeure dans le dossier du projet de parc éolien de la Montagne de Buttes. Le Tribunal fédéral donne raison au promoteur éolien concernant le type de machines à installer, qui n’avait pas été spécifié au moment de la demande de permis de construire. Le projet est porté par Groupe E et les Services industriels de Genève.

Dans un communiqué, les opposants au projet relèvent que le TF estime qu’il n’est pas nécessaire de connaître le modèle précis des éoliennes au moment de la délivrance du permis de construire. Selon les juges, les impacts sur le paysage, le bruit, la faune, les ombres portées ou encore les projections de glace pourraient être évalués sans savoir quelles machines seront finalement installées. Ce qui fait hurler l’association des Travers du vent.

Le permis de construire relatif aux 19 machines est donc accordé définitivement. Il avait précédemment été annulé par le Tribunal cantonal. /comm-aju


