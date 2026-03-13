Une étape vers les éoliennes de la Montagne-de-Buttes

Un pas de plus dans la réalisation du parc éolien prévu à la Montagne-de-Buttes. Le Conseil d’État neuchâtelois a publié ce vendredi dans la feuille officielle un arrêté qui porte sanction du plan d’affectation cantonal en ce qui concerne cette réalisation. « Le Conseil d'État se félicite de cette entrée en vigueur qui souligne également la qualité de la pesée d'intérêts entre la protection du paysage et de l'environnement et la production d'énergie renouvelable qui a été effectuée dans le cadre de la planification directrice du canton », souligne l’exécutif dans un communiqué paru vendredi.

Il s’agit d’une étape indispensable mais essentiellement réglementaire. Elle ne va pas déboucher sur l’ouverture prochaine des travaux, ni sur de nouvelles possibilités d’opposition.





Au Tribunal cantonal de jouer

À présent, le prochain pas significatif vers la réalisation du parc va dépendre du Tribunal cantonal neuchâtelois. Comme l’a demandé le Tribunal fédéral début janvier, il doit rendre une décision dans ce dossier conforme à ses considérants. Restera alors aux trois communes concernées, La Côte-aux-Fées, Val-de-Travers et Les Verrières, à s’appuyer sur cette décision juridique pour délivrer les permis de construire. Si tout se passe comme prévu, selon la société Verrivent, il est vraisemblable que les travaux commencent au printemps 2027. /jhi