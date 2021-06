Montagne de Buttes : l’avis des opposants

Des années de développement et toujours pas de concrétisation. Le parc éolien de la Montagne de Buttes existe sur papier depuis 2016, mais est encore loin d’une installation sur place. Depuis le lancement de l’enquête publique il y a exactement cinq ans, une dizaine d’oppositions ont été déposées concernant le plan d’affectation cantonal, les permis de construire auprès des communes de Val-de-Travers, de La Côte-aux-Fées et des Verrières ainsi que le raccordement électrique. Aujourd’hui, un recours se trouve sur la table du Tribunal fédéral concernant le plan d’affectation cantonal. Une décision est attendue d’ici six à 18 mois.

RTN vous propose cette semaine de (re)découvrir les arguments des opposants du parc éolien de la Montagne de Buttes. /swe