Pas d’aires d’accueil le 1er avril

Les gens du voyage ne pourront pas installer leur caravane dans le canton de Neuchâtel dès le 1er avril comme d'habitude. Le Conseil d’État reporte l’ouverture de Pré Raguel et de Perreux en raison du coronavirus. Ces aires sont destinées aux communautés nomades européennes et suisses. Le Gouvernement espère pouvoir ouvrir ces aires d’accueil au mois de juin.





Trop de risques de propagation du virus

Le Conseil d’Etat précise qu’il ne s’agit pas d’une volonté de laisser ses aires d’accueil fermées. Il explique qu’une évaluation a été faite par l’Etat major de crise. ORCCAN, l'Organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton du Neuchâtel, estime que les activités liées au commerce itinérant présentent un risque de propagation accru du virus. Les communautés nomades passent de maisons en maisons pour proposer leurs travaux. Elles sont amenées à côtoyer des personnes âgées et donc vulnérables. De plus, il semble très compliqué, selon le Conseil d’Etat, de réaliser le traçage des personnes en contact avec le virus.

La Fondation « assurer l’avenir des gens du voyages suisses » regrette la décision du Conseil d’Etat neuchâtelois, d’autant plus qu’elle a établi des recommandations en accord avec la Confédération.