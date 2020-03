Les crèches s’organisent avant leur fermeture

Branle-bas de combat dans le milieu des institutions préscolaires et parascolaires. Dès lundi, les crèches et autres établissements, ainsi que les écoles, seront fermées jusqu’à fin avril. Une décision prise par le Canton de Neuchâtel vendredi pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pour faire le point sur la situation, Catherine Leutwiler, co-présidente de l’ANDIP, l’Association des directeurs et directrices d’institutions préscolaires et parascolaires, était en direct dans notre journal de 12h15 dimanche.