Denis Miéville n’est plus

Denis Miéville est décédé. L’ancien recteur de l’Université de Neuchâtel est mort samedi à l’âge de 72 ans. Philosophe et mathématicien, Denis Miéville a mené des études de mathématiques et de logique à Neuchâtel et à la Bowling Green University (Ohio, États-Unis). Il a étudié de près les relations entre le langage et la logique, soit l'articulation entre la pensée, le discours et le raisonnement.



En 1987, Denis Miéville a été nommé professeur ordinaire à l’Université de Neuchâtel et a dirigé le Centre de recherches sémiologiques. Il est nommé à la tête de l’UniNe en 1999 et en sera le recteur jusqu’en 2003. Denis Miéville a aussi enseigné dans diverses universités. Parmi les principales, on trouve l'Université de Genève, l'Université de Rennes en France et l'Université Lasi en Roumanie. Cette dernière lui a décerné, en 2003, le statut de docteur honoris causa. En 2001 il a reçu le certificat d’honneur de la francophonie.







Denis Miéville sur notre antenne



Denis Miéville faisait partie des étudiants neuchâtelois qui ont participé au mouvement de contestation, avant de devenir lui-même recteur de l’Université. Il nous avait décrit ce qui s’était passé à Neuchâtel en Mai 68: