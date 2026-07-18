Lourde chute pour Bryan Balsiger

Bryan Balsiger va devoir prendre son mal en patience. Le Neuchâtelois annonce vendredi soir sur ses réseaux sociaux avoir chuté jeudi lors du CSI de Šamorín. Le cavalier explique avoir subi « quelques fractures » après cet incident, sans préciser la gravité exacte de ces blessures. Bryan Balsiger ajoute que le « moral est bon » et qu’une « petite pause sportive s’impose afin de récupérer correctement ». Il dit encore se « concentrer sur sa guérison et espère « être de retour en piste très bientôt. » /gjo