Lourde chute pour Bryan Balsiger

Le cavalier neuchâtelois s’est blessé jeudi lors d’une compétition à Šamorín en Slovaquie. ...
Lourde chute pour Bryan Balsiger

Le cavalier neuchâtelois s’est blessé jeudi lors d’une compétition à Šamorín en Slovaquie. Il l’annonce dans un texte publié vendredi sur ses réseaux sociaux. Bryan Balsiger indique avoir subi « plusieurs fractures ».

Bryan Balsiger va devoir patienter avant de retrouver la compétition. (photo d'archives) Bryan Balsiger va devoir patienter avant de retrouver la compétition. (photo d'archives)

Bryan Balsiger va devoir prendre son mal en patience. Le Neuchâtelois annonce vendredi soir sur ses réseaux sociaux avoir chuté jeudi lors du CSI de Šamorín. Le cavalier explique avoir subi « quelques fractures » après cet incident, sans préciser la gravité exacte de ces blessures. Bryan Balsiger ajoute que le « moral est bon » et qu’une « petite pause sportive s’impose afin de récupérer correctement ». Il dit encore se « concentrer sur sa guérison et espère « être de retour en piste très bientôt. » /gjo


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