Le Cudret prêt à affronter le chaud

Ken Balsiger précise que ce n’est pas de l’eau potable qui est utilisée : « on a notre propre réserve d’eau, c’est de l’eau de récupération de nos toits, de nos carrières de drainage, etc. », explique le gérant du Cudret. Le sable doit être ferme, mais pas dur comme du béton. « C’est pour ça qu’il doit avoir de l’eau pour avoir une certaine élasticité », poursuit Ken Balsiger qui relève que, comme tout athlète, « le cheval au moment où il prend son appel, il doit être dans les meilleures conditions ». La piste sera donc chouchoutée jusqu’aux premiers concurrents et tout au long de la compétition.





Le chaud, un problème pour les chevaux ?

Si le public peut bénéficier de la grande arborisation autour du paddock pour ne pas trop souffrir du soleil de plomb et supporter la chaleur, qu’en est-il pour les chevaux ? « On a la chance d’avoir un manège qui est fermé, isolé, et qui reste agréable », relève Ken Balsiger. Les chevaux passent donc la plupart de leur temps dans ce manège, puisque c’est leur lieu d’échauffement.