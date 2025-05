Bryan Balsiger a le vent en poupe

Avoir sa propre écurie au Cudret représente de nombreux défis, mais aussi des avantages. Le triple champion suisse de saut d’obstacles connaît bien l’environnement, puisque c’est ici qu’il avait débuté sa carrière. Cela lui permet également de travailler aux côtés de son père et de son frère. Par contre, cela implique de devoir « enfiler la casquette de manager ». Actuellement, plusieurs propriétaires de chevaux font confiance à Bryan Balsiger en lui confiant leurs précieuses montures. « Si on veut figurer parmi les meilleurs, une saison peut facilement coûter des centaines de milliers de francs, voire des millions », révèle-t-il. Des nouvelles montures qui font désormais leurs preuves, comme PSG Starlight et Castiel qui brillent particulièrement sous la houle de Bryan Balsiger. Toutefois, le cavalier du Cudret souligne que ces résultats ne sont pas arrivés tout seuls.