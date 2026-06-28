La famille Christen s’illustre au Cudret

En hippisme, Thibault Christen et sa maman Karine Christen Gerber de La Chaux-de-Fonds ont ...
La famille Christen s’illustre au Cudret

En hippisme, Thibault Christen et sa maman Karine Christen Gerber de La Chaux-de-Fonds ont terminé aux 5e et 6e place du Grand Prix N150 qui s’est disputé dimanche matin sur les hauteurs de Corcelles-Cormondrèche.

Le paddock du Cudret était le théâtre ce dimanche matin de l'épreuve phare du concours hippique, le Grand Prix N150 (photo : archives). Le paddock du Cudret était le théâtre ce dimanche matin de l'épreuve phare du concours hippique, le Grand Prix N150 (photo : archives).

Sacrées performances des Chaux-de-Fonniers Thibault Christen et Karine Christen Gerber dimanche au Cudret. Le jeune homme de 19 ans s’est classé 5e, juste devant sa maman (6e) lors du Grand Prix N150 du concours hippique qui s’est déroulé dimanche matin sur les hauteurs de Corcelles-Cormondrèche. La victoire est revenue à l’Argovien Timo Heiniger. /jpp 


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