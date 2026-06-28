La famille Christen s’illustre au Cudret

Sacrées performances des Chaux-de-Fonniers Thibault Christen et Karine Christen Gerber dimanche au Cudret. Le jeune homme de 19 ans s’est classé 5e, juste devant sa maman (6e) lors du Grand Prix N150 du concours hippique qui s’est déroulé dimanche matin sur les hauteurs de Corcelles-Cormondrèche. La victoire est revenue à l’Argovien Timo Heiniger. /jpp