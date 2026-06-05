Déception suisse lors du Grand Prix

Déception dominicale pour les cavaliers suisses pour clore le CSIO de St-Gall. Seul Pius Schwizer ...
Déception suisse lors du Grand Prix

Déception suisse lors du Grand Prix

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Déception dominicale pour les cavaliers suisses pour clore le CSIO de St-Gall. Seul Pius Schwizer, sur Jason, s'est qualifié pour la 2e manche et a terminé 12e, derrière le vainqueur Marcus Ehning.

Le cavalier de 63 ans a commencé son deuxième passage avec un handicap de quatre points de pénalité. Schwizer a pris des risques qui n'ont pas payé, puisqu'il a ajouté deux fautes supplémentaires.

La victoire s'est jouée entre les quatre sans-faute de la première manche. L'Allemand Marcus Ehning, sur Coolio, a à nouveua réalisé un parcours parfait, tout comme l'Autrichienne Katharina Rhomberg sur Colestus et l'Allemande Pia Reich sur Löwenherz. Ehning a été le plus rapide de ce trio, remportant son 35e Grand Prix cinq étoiles et, à 52 ans, sa troisième victoire à St-Gall.

Jason Smith, qui avait mené la Suisse à la victoire dans le Prix des Nations vendredi grâce à deux parcours sans faute, a cette fois connu un peu de malchance avec Picobello. Smith a manqué la deuxième manche et s’est classé 17e sur les 50 cavaliers au départ. Ses collègues Steve Guerdat avec Venard et Martin Fuchs sur Lorde ont également manqué la deuxième manche en raison de deux fautes.

/ATS
 

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