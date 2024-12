Bryan Balsiger s’est montré à Genève

Un choix qui commence à payer

Les performances réalisées dans la cité de Calvin ce week-end viennent conforter le Neuchâtelois de 27 ans dans son choix de carrière. Depuis septembre 2023, il mise sur son entourage personnel pour régater au plus haut niveau. Une orientation qui lui convient donc, même s’il doit apprendre à être patient. « C’est vrai qu’il faut du temps, notamment pour former et mettre en confiance d’autres chevaux. Toutefois, c’est ce qui me passionne », confesse celui qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.