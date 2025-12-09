Bryan Balsiger et sa nouvelle jument à Genève

Bryan Balsiger en piste à Genève. Le cavalier de Corcelles prend part cette semaine au prestigieux concours hippique international qui se déroule dans la cité de Calvin. Le point chaud de son programme comprend deux épreuves, le samedi soir, qui comptent pour le classement mondial. Il montera la « Grande Chasse » avec Castiel et l’UBS Challenge avec Looping Luna soit ses deux chevaux phares.

Looping Luna est une jument de 11 ans, propriété de la famille Murphy, qui était encore montée en juillet dernier par Steve Guerdat. Elle a fait sa première apparition sur la scène internationale avec Bryan Balsiger, en septembre, lors d’un concours trois étoiles à Bedizzole : « Cela fait maintenant deux, trois mois que l’on commence à se connaître. Nous allons participer au premier concours cinq étoiles ensemble. J’ai vraiment envie de montrer de bonnes choses à Genève. Looping Luna a toutes les qualités pour ». Selon Bryan Balsiger, il faut plus d’un an pour apprendre à connaître un cheval, connaître ses réactions : « On sait qu’elle a obtenu de très bons résultats avec Steve. Maintenant, c’est à moi de faire mon chemin avec. »