Bryan Balsiger obligé de retarder son retour à la compétition

Le prestigieux concours hippique de Genève a débuté ce mercredi sans Bryan Balsiger. Le cavalier de Corcelles espérait faire son retour à la compétition à Palexpo avec de nouveaux chevaux. Il avait en effet décidé cet automne de ne plus monter pour son habituel mécène et de créer sa propre écurie. Un incident malheureux a contrarié ses plans : tous ses chevaux sont interdits de compétitions internationales jusqu’au 15 décembre. L’écurie du Cudret à Corcelles est en quarantaine à la suite du décès d’un animal atteint d’un herpès équin rare.

Bryan Balsiger a évoqué cet épisode non sans émotion. Il s’en serait bien passé, même si – dit-on – à toutes choses malheur est bon : l’habitant du Cudret dispose ainsi de quelques semaines supplémentaires pour se remettre d’une blessure qui l’a fait souffrir sous le pied. Il envisage de faire son retour en Coupe du monde, le 11 janvier à l’occasion du CHI de Bâle. Sans pression de résultat : « J’ai vraiment l’envie de former des chevaux. D’amener mes propres chevaux à un haut niveau. Mon but c’est d’atteindre le top mondial lors des prochaines années ».