Balsiger sera de la partie à Milan

Bryan Balsiger ira bel et bien aux championnats d’Europe de saut d’obstacles de Milan. Le cavalier de Corcelles-Cormondrèche a été sélectionné par la Fédération suisse des sports équestres pour représenter la Suisse. Il s’alignera lors du concours individuel et également, en principe, lors du concours par équipes avec la Suisse, aux côtés de Steve Guerdat, Martin Fuchs et Édouard Schmitz. Le Bernois Elian Baumann fera office de cavalier de réserve. La compétition se déroulera du 29 août au 3 septembre sur l’hippodrome de San Siro à Milan. /YCa