Bryan Balsiger sixième au CHI de Genève

Martin Fuchs nouveau roi

Le Zurichois Martin Fuchs a foncé à toute vitesse vers la victoire dans le Grand Prix de Genève. Le champion d'Europe s'est imposé d'un souffle - de 5 centièmes seulement - sur Clooney devant le Britannique Scott Brash.

Faute d'option, rarement un barrage à Palexpo n'aura été aussi dense, avec cinq cavaliers dans (presque) la même seconde, Guerdat et Bianca ayant terminé à 1''06 exactement de Fuchs et Clooney. Le Zurichois, no 2 mondial, a réalisé une manche de folie et il le fallait bien, pour s'imposer à pareil niveau. /ATS-lyg