Mathis Dind rejoint Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax continue son mercato. Ce lundi, le club de Challenge League a annoncé l’arrivée à la Maladière de Mathis Dind. Le jeune latéral droit de 17 ans a été formé du côté du Team AFF, l’Association fribourgeoise de football, avant de rejoindre le FC Bulle en début d’année.

Selon le communiqué des « rouge et noir », en six mois passés au Stade de Bouleyres, Mathis Dind s’est rapidement imposé comme un titulaire sur le flanc droit de la défense du club de Promotion League. Il a ainsi comptabilisé 14 apparitions sur 18 possibles, dont 10 titularisations la saison dernière.

À noter qu’il a été sélectionné avec le Tchad en novembre dernier, lors d’un match amical face au Mozambique.

Mathis Dind est le cinquième joueur enrôlé par Neuchâtel Xamax lors de ce mercato. Auparavant, les « rouge et noir » avaient annoncé les arrivées de Modibo Camara (défenseur central), Nathan Garcia (milieu offensif), Yuri Peverelli (milieu), et Yanis Lüthi (attaquant).

Michaël Fachinetti et Liridon Mulaj ont, de leur côté, prolongé leur entente avec le club de Challenge League. /comm-yca