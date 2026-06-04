Un milieu supplémentaire à la Maladière

Neuchâtel Xamax mise sur la jeunesse. Le club de la Maladière annonce l’engament de Yuri Peverelli en provenance des moins de 21 ans du FC Lugano. Âgé de 19 ans, ce milieu de couloir arrive en prêt. « Yuri Peverelli s’est montré régulier et performant avec les M21 luganais lors de la saison 2025-2026, disputant 32 matchs en Promotion League pour un bilan de 3 buts et 5 assists », relève le communiqué de Neuchâtel Xamax. Selon le club « rouge et noir », le joueur possède « un profil dynamique, capable d’apporter de l’intensité et de la justesse dans le couloir. »/comm-gjo