Un milieu supplémentaire à la Maladière

Neuchâtel Xamax continue de façonner son effectif en vue de la prochaine saison de Challenge ...
Un milieu supplémentaire à la Maladière

Neuchâtel Xamax continue de façonner son effectif en vue de la prochaine saison de Challenge League de football. Le club « rouge et noir » annonce l’arrivée en prêt de Yuri Peverelli, en provenance des moins de 21 ans du FC Lugano.

Yuri Peverelli va découvrir la Challenge League sous les couleurs de Neuchâtel Xamax. (photo : Neuchâtel Xamax) Yuri Peverelli va découvrir la Challenge League sous les couleurs de Neuchâtel Xamax. (photo : Neuchâtel Xamax)

Neuchâtel Xamax mise sur la jeunesse. Le club de la Maladière annonce l’engament de Yuri Peverelli en provenance des moins de 21 ans du FC Lugano. Âgé de 19 ans, ce milieu de couloir arrive en prêt. « Yuri Peverelli s’est montré régulier et performant avec les M21 luganais lors de la saison 2025-2026, disputant 32 matchs en Promotion League pour un bilan de 3 buts et 5 assists », relève le communiqué de Neuchâtel Xamax. Selon le club « rouge et noir », le joueur possède « un profil dynamique, capable d’apporter de l’intensité et de la justesse dans le couloir. »/comm-gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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