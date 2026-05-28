Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Neuchâtel Xamax annonce jeudi la prolongation du latéral gauche pour une saison supplémentaire ...
Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Neuchâtel Xamax annonce jeudi la prolongation du latéral gauche pour une saison supplémentaire. Le footballeur neuchâtelois de 35 ans avait fait son retour à la Maladière en janvier 2025.

Mickaël Facchinetti portera encore les couleurs de Neuchâtel Xamax la saison prochaine. (Photo : Bertrand Pfaff) Mickaël Facchinetti portera encore les couleurs de Neuchâtel Xamax la saison prochaine. (Photo : Bertrand Pfaff)

Mickaël Facchinetti reste à la Maladière. Neuchâtel Xamax annonce jeudi avoir prolongé le contrat du latéral gauche pour une saison supplémentaire. Le club de Challenge de football souligne dans un communiqué que le joueur de 35 ans « continue d’apporter toute son expérience et son leadership au groupe ». Le texte précise encore que durant sa carrière « Mickaël Facchinetti a déjà porté le maillot de Neuchâtel Xamax à 97 reprises. »

Pour rappel, le Neuchâtelois avait fait son retour à la Maladière en janvier 2025. /comm-gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Terence Wilsher, nouveau président de la Xamax Academy

Terence Wilsher, nouveau président de la Xamax Academy

Un bilan « mitigé » pour Neuchâtel Xamax

Un bilan « mitigé » pour Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax boucle sa saison sur une défaite

Neuchâtel Xamax boucle sa saison sur une défaite

Dernier match à domicile de la saison réussi pour Xamax

Dernier match à domicile de la saison réussi pour Xamax

Actualités suivantes

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 12:29

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 05:03

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 23:01

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 11:51

Articles les plus lus

Conference League: Une finale inédite

Conference League: Une finale inédite

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 04:03

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 11:51

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 23:01

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 05:03

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 20:29

Conference League: Une finale inédite

Conference League: Une finale inédite

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 04:03

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 11:51

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 23:01

Messi souffre d'une « fatigue musculaire »

Messi souffre d'une « fatigue musculaire »

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 14:07

Une nouvelle venue et deux « revenantes » en équipe nationale

Une nouvelle venue et deux « revenantes » en équipe nationale

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 14:15

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 20:29

Conference League: Une finale inédite

Conference League: Une finale inédite

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 04:03