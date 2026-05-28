Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Mickaël Facchinetti reste à la Maladière. Neuchâtel Xamax annonce jeudi avoir prolongé le contrat du latéral gauche pour une saison supplémentaire. Le club de Challenge de football souligne dans un communiqué que le joueur de 35 ans « continue d’apporter toute son expérience et son leadership au groupe ». Le texte précise encore que durant sa carrière « Mickaël Facchinetti a déjà porté le maillot de Neuchâtel Xamax à 97 reprises. »

Pour rappel, le Neuchâtelois avait fait son retour à la Maladière en janvier 2025. /comm-gjo