Un défenseur du FC Bienne à Xamax

Le club de football « rouge et noir » annonce mardi l’engagement de Modibo Camara. Le joueur ...
Un défenseur du FC Bienne à Xamax

Le club de football « rouge et noir » annonce mardi l’engagement de Modibo Camara. Le joueur français évoluait au FC Bienne depuis juillet dernier.

Modibo Camara portera les couleurs de Neuchâtel Xamax la saison prochaine (Photo : Xamax). Modibo Camara portera les couleurs de Neuchâtel Xamax la saison prochaine (Photo : Xamax).

Une nouvelle recrue pour Neuchâtel Xamax. Modibo Camara rejoint les « rouge et noir » annonce le club de Challenge League de football ce mardi. La durée de son engagement n'est pas précisée. Ce défenseur central de 1m92 évoluait au FC Bienne depuis juillet 2025. Titulaire chez les Seelandais, le Français de 22 ans a disputé 25 matches en Promotion League la saison passée. Modibo Camara est passé par la filière de formation du RC Strasbourg avant de s’engager avec Orléans, qui évolue en 3e division française. Il a ensuite rejoint Bienne. /comm-jpp 


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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