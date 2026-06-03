Liridon Mulaj reste fidèle à Xamax

Neuchâtel Xamax conserve son numéro 10. Le club « rouge et noir » annonce mercredi la prolongation du contrat de Liridon Mulaj pour la prochaine saison de Challenge League de football.

Le Biennois, qui a suivi toute sa formation au sein de la Xamax Academy, était revenu à la Maladière en janvier 2025. Malheureusement, quelques mois plus tard, une grave blessure au genou l’avait éloigné des terrains jusqu’en mars 2026. En douze apparitions la saison dernière, Liridon Mulaj a cumulé trois buts et deux assists. /comm-gjo