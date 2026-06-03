Liridon Mulaj reste fidèle à Xamax

Neuchâtel Xamax annonce mercredi la prolongation du milieu offensif pour la prochaine saison ...
Liridon Mulaj reste fidèle à Xamax

Neuchâtel Xamax annonce mercredi la prolongation du milieu offensif pour la prochaine saison de Challenge League de football.

Liridon Mulaj portera toujours le maillot de Neuchâtel Xamax la saison prochaine. (Photo : Neuchâtel Xamax) Liridon Mulaj portera toujours le maillot de Neuchâtel Xamax la saison prochaine. (Photo : Neuchâtel Xamax)

Neuchâtel Xamax conserve son numéro 10. Le club « rouge et noir » annonce mercredi la prolongation du contrat de Liridon Mulaj pour la prochaine saison de Challenge League de football.

Le Biennois, qui a suivi toute sa formation au sein de la Xamax Academy, était revenu à la Maladière en janvier 2025. Malheureusement, quelques mois plus tard, une grave blessure au genou l’avait éloigné des terrains jusqu’en mars 2026. En douze apparitions la saison dernière, Liridon Mulaj a cumulé trois buts et deux assists. /comm-gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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