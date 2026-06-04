Une nouvelle arrivée à Neuchâtel Xamax

Nathan Garcia débarque à la Maladière. Neuchâtel Xamax annonce jeudi l’arrivée du milieu offensif de 26 ans pour la prochaine saison de Challenge League de football. Le Jurassien arrive en provenance du Stade Lausanne Ouchy, club qu’il a rejoint en 2022 et avec lequel il a disputé 11 matches pour 16 buts et 7 assists.

Après avoir suivi sa formation à la Xamax Academy, le milieu offensif avait d’abord tenté sa chance en Espagne, passant par Lugo Polovrin puis Celtiga. Son parcours l’a ensuite ramené en Suisse où il a successivement porté les couleurs du FC Bassecourt et du FC Bienne avant, donc de rejoindre la Pontaise. /gjo