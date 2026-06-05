Un jeune attaquant rejoint Xamax

Un nouveau nom débarque à la Maladière. Neuchâtel Xamax annonce vendredi l’arrivée sous forme de prêt de l’attaquant Janis Luthi en provenance des Young Boys. Ayant suivi toute sa filière de formation dans la capitale, l’avant-centre de 21 ans a découvert la Challenge League lors du second tour du dernier championnat avec le FC Rapperswil, club avec lequel il a inscrit 4 buts et délivré 1 assist en 17 apparitions.

Le jeune attaquant comptabilise également 10 sélections en équipe nationale. « Il avait été convoqué à 8 reprises avec les M19 helvétiques et deux fois avec la sélection M20 en septembre dernier », précise le communiqué de Neuchâtel Xamax. /comm-gjo