Un jeune attaquant rejoint Xamax

Neuchâtel Xamax annonce vendredi la venue de Janis Lüthi pour le prochain exercice de Challenge League de football. Ce joueur offensif de 21 ans arrive sous la forme d’un prêt en provenance des Young Boys.
Un nouveau nom débarque à la Maladière. Neuchâtel Xamax annonce vendredi l’arrivée sous forme de prêt de l’attaquant Janis Luthi en provenance des Young Boys. Ayant suivi toute sa filière de formation dans la capitale, l’avant-centre de 21 ans a découvert la Challenge League lors du second tour du dernier championnat avec le FC Rapperswil, club avec lequel il a inscrit 4 buts et délivré 1 assist en 17 apparitions.
Le jeune attaquant comptabilise également 10 sélections en équipe nationale. « Il avait été convoqué à 8 reprises avec les M19 helvétiques et deux fois avec la sélection M20 en septembre dernier », précise le communiqué de Neuchâtel Xamax. /comm-gjo