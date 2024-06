Alexandre Balmer est venu pour se déstresser

Chez les dames, Pauline Roy était aussi en démonstration. Elle a déjà creusé un écart de plus de deux minutes sur toutes ses rivales. La Boudrysanne Tess De Almeida, deuxième, a bien tenté de lui résister pendant quelques kilomètres, mais à l’arrivée, elle concède tout de même 2’16’’ à la lauréate des deux dernières éditions.

481 coureurs, soit une centaine de plus que l’an dernier, se sont inscrits à cette première étape de la Raiffeisen Trans VTT. La course est également ouverte aux enfants et une catégorie est réservée aux VTT électriques. Au départ, ils formaient un peloton de 36 coureurs. Mais, pédaler avec un moteur, est-ce vraiment encore faire du vélo ? Les réponses sont unanimes : « Clairement, c’est encore faire du vélo, quand on monte il faut encore pédaler. Et on se tire la bourre de la même manière que l’on soit en musculaire ou en électrique », résume Didier, l’un des cyclistes motorisés.