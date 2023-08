Bryan Balsiger en quête d'un billet pour Paris

À Milan, Bryan Balsiger comptera sur sa jument de tête, Dubai Du Bois Pinchet, pour rééditer des performances de choix. Les obstacles peuvent parfois atteindre 1m60 et le cavalier du Cudret n’a négligé aucun détail pour préparer sa monture en vue de ces Européens. À ce niveau, un cheval doit être entraîné comme un sportif d’élite :

« On ne saute pas toute la saison avec le même cheval. On doit adapter le travail au type de compétition. Et c’est vrai aussi qu’avec les températures de la semaine dernière, on est venu plus tôt le matin pour éviter la chaleur ».