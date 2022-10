Bryan Balsiger : « Ma jument a passé un cap »

Bryan Balsiger ne participera pas aux douze étapes européennes de la Coupe du monde indoor. Mais en Scandinavie, il va donc aligner deux Grand Prix en l’espace d’une semaine. Pour l’anecdote, si ses trois chevaux de pointe ont fait le transfert de la Norvège en Finlande en camion, le cavalier neuchâtelois, lui n’a pas perdu une minute. Il est rentré trois jours en Suisse entre-temps pour venir monter les autres chevaux de son écurie : une nécessité selon lui pour les maintenir en forme. Sa logistique est bien rodée et elle tourne autour d’un team complet ; mais elle ne laisse non plus aucun répit au compétiteur qu’il est.