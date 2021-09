Bryan Balsiger sacré champion d'Europe

Bryan Balsiger et ses coéquipiers helvétiques sur la plus haute marche du podium. Formé de Steve Guerdat, Martin Fuchs, Elian Baumann et du cavalier neuchâtelois, le quatuor de l’équipe de Suisse de saut d’obstacles a été sacré champion d’Europe, vendredi à Riesenbeck, en Allemagne.

Bryan Balsiger s’est mis en évidence en signant un sans-faute au terme de son parcours, au même titre d'ailleurs que Martin Fuchs. C’est d’autant plus méritoire que le cavalier de Corcelles montait pour la première fois sur AK’s Courage dans une compétition internationale de cette envergure. Bryan Balsiger est ainsi également qualifié pour la finale du concours individuel qui se tiendra dimanche.