Pétition déposée pour conserver l'emplacement du Marché de Colombier

Des commerçants et des citoyens s'unissent pour le Marché de Colombier. Depuis que les travaux autour du Temple ont débuté, le Marché hebdomadaire de Colombier a dû se replier sur la place au sud du Bureau communal. Un lieu provisoire que les habitants de la commune de Milvignes aimeraient voir comme lieu définitif pour l'événement qui se déroule chaque jeudi. Les commerçants et les citoyens, ont remis cette pétition jeudi à 10h30 à la conseillère communale Corinne Maier par l’un des initiateur, Jean-François Kunzi. Au total, plus de 270 signatures ont été recueillies en faveur de la démarche. « On a aussi constaté que de nombreux habitants des communes voisines venaient au Marché hebdomadaire, car ils trouvent l’ambiance sympathique », explique Jean-François Kunzi. « C’est gagnant-gagnant pour le marché et les clients », se réjouit Thomas Karlen, initiateur de la pétition.