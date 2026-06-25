Pétition déposée pour conserver l'emplacement du Marché de Colombier

Jeudi matin, la pétition, qui vise à permettre au Marché hebdomadaire de rester à son emplacement ...
Pétition déposée pour conserver l'emplacement du Marché de Colombier

Jeudi matin, la pétition, qui vise à permettre au Marché hebdomadaire de rester à son emplacement actuel, a été remise au Conseil communal. Le marché a été déplacé il y a quelques temps au sud du Bureau communal, alors que d'ordinaire il était vers le Temple. Le sort de la pétition se trouve entre les mains de la commune.

Jean-François Kunzi remet la pétition à la conseillère communale de Milvignes Corinne Maier. Jean-François Kunzi remet la pétition à la conseillère communale de Milvignes Corinne Maier.

Des commerçants et des citoyens s'unissent pour le Marché de Colombier. Depuis que les travaux autour du Temple ont débuté, le Marché hebdomadaire de Colombier a dû se replier sur la place au sud du Bureau communal. Un lieu provisoire que les habitants de la commune de Milvignes aimeraient voir comme lieu définitif pour l'événement qui se déroule chaque jeudi. Les commerçants et les citoyens, ont remis cette pétition jeudi à 10h30 à la conseillère communale Corinne Maier par l’un des initiateur, Jean-François Kunzi. Au total, plus de 270 signatures ont été recueillies en faveur de la démarche. « On a aussi constaté que de nombreux habitants des communes voisines venaient au Marché hebdomadaire, car ils trouvent l’ambiance sympathique », explique Jean-François Kunzi. « C’est gagnant-gagnant pour le marché et les clients », se réjouit Thomas Karlen, initiateur de la pétition.

Thomas Karlen : « Les commerces dans les alentours sont aussi pour.»

Ecouter le son

La conseillère communale Corinne Maier était présente afin de recevoir la pétition. Elle ne pouvait pas s’exprimer sur le contenu de cette dernière, mais elle n’a pas caché pour autant son enthousiasme de voir habitants et commerçants s’unir pour une même initiative. « La plus belle chose, c’est quand les citoyens montrent qu’ils sont présents », explique Corinne Maier.

Corinne Maier : « La place remplie de gens est une belle image d’une commune vivante. »

Ecouter le son

Le Conseil communal de Milvignes a un an pour prendre sa décision concernant la pétition déposée, afin de décider si le Marché hebdomadaire de Colombier restera au sud du Bureau communal. /lmo


 

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