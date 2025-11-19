Les clochers resteront muets la nuit à Milvignes

La préservation du sommeil des habitants l’emporte sur la tradition à Milvignes. Après une période de test lancée en début d’année, la Commune a décidé de réduire les temples de Bôle, d’Auvernier et de Colombier au silence après le couvre-feu de 22 heures et jusqu’à 6h du matin, selon l’hebdomadaire Littoral Région. Cette décision a été prise après un sondage mené auprès de la population auquel 133 personnes ont répondu, selon la conseillère communale Natacha Aubert. Le résultat était serré, mais à une voix près, les sondés ont penché en faveur des nuits silencieuses. La question posée était la suivante : « L’arrêt des cloches la nuit doit-il être maintenu, sauf exception ? » Soixante-sept personnes ont soutenu l’arrêt des cloches contre 66, précise Natacha Aubert. Les débats ont oscillé entre maintien de la tradition et préservation du sommeil des habitants.

Pour le président de l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel (EREN) Yves Bourquin, cette décision « est un compromis acceptable », l’appel à la communauté ne se faisant que rarement entre 22h et 6h du matin, à l’exception de la période de Noël.

Diane Friedli est quant à elle pasteure au sein de la paroisse réformée de la BARC, qui réunit Bôle, Auvernier, Rochefort et Colombier. Elle habite à Colombier, juste à côté du clocher. Pour elle, cette décision est aussi un bon compromis. Diane Friedli rappelle le double usage des cloches : « L’usage religieux quand la population est invitée à se réunir pour vivre le culte ou une cérémonie funèbre », et « un usage de service à la population […] avec les heures qui sont marquées et qui doivent être entendues depuis tout le village. »