La Frimousse à Colombier est provisoirement sauvée

Grâce à des dons de familles et au soutien de la Commune de Milvignes, la structure pré et ...
La Frimousse à Colombier est provisoirement sauvée

Grâce à des dons de familles et au soutien de la Commune de Milvignes, la structure pré et parascolaire pourra ouvrir ses portes aux enfants lors de la prochaine rentrée scolaire.

L'atelier La Frimousse à Colombier peut ouvrir ses inscriptions pour la prochaine rentrée qui est désormais assurée.  L'atelier La Frimousse à Colombier peut ouvrir ses inscriptions pour la prochaine rentrée qui est désormais assurée. 

Au bout du fil, Céline Mast D’Aprile ne cache pas son soulagement. L’éducatrice responsable de La Frimousse à Colombier annonce que la structure pré et parascolaire ne fermera pas ses portes, comme redouté au début du mois d’avril après le lancement d’un appel à l’aide. En difficultés financières, l’horizon s’est dégagé ces dernières semaines. « Nous avons pu compter sur la générosité de familles actuelles ou qui sont passées par chez nous. Il y a eu 15 dons au total, dont un de 1'000 francs, une sacrée surprise. On les remercie du fond du cœur », lance Céline Mast D’Aprile.

La Commune de Milvignes y est aussi allée de son coup de pouce à La Frimousse. Les autorités locales ont décidé d’attribuer une subvention extraordinaire. « Elle consiste en une aide de 500 francs par mois, d’août à décembre, soit 2’500 francs au total », précise Solange Platz Erard, la conseillère communale en charge du dicastère de l’enfance.

La pérennité de la structure n’est pas pour autant assurée. « Ces soutiens nous permettent de tourner durant cette prochaine année de transition qui s’annonce. En collaboration avec les autorités cantonales et communales, nous devrons imaginer une métamorphose de la Frimousse », conclut Céline Mast D’Aprile. /jpp 


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