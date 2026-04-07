L’avenir de La Frimousse à Colombier en péril

La Frimousse est née il y a près de 40 ans à Colombier, mais aujourd’hui son futur se dessine en traitillés. Cet atelier pré et parascolaire non subventionné accueille des enfants de deux à six ans. Cette année, il y en a 54 qui fréquentent les lieux. Contrairement à une crèche, il n’y a pas de repas de midi. Au travers de différentes activités, la Frimousse éveille et prépare à la vie en groupe et à l’école. De nombreux enfants du village et des alentours sont passés par la structure privée gérée par trois éducatrices professionnelles et un comité d’une dizaine de bénévoles.





Les temps sont durs

Le jeudi 2 avril, les responsables lancent un cri de détresse. Un courriel d’appel urgent au soutien envoyé à toute la base de données de la Frimousse. Avec « transparence » et « émotion », ils dépeignent une situation qualifiée de « critique ». Malgré les efforts fournis les deux dernières années pour maintenir un équilibre financier, il n’est désormais plus possible de l’atteindre.

Plusieurs facteurs fragilisent la structure, comme l’explique Céline Mast D’Aprile, éducatrice responsable de La Frimousse. « Depuis l’introduction d’Harmos, il y a moins d’enfants avec l’école obligatoire dès quatre ans. L’offre en parascolaire sur la Commune s’est agrandie, ce qui fait qu’on enregistre moins d’inscriptions. Et nos charges en lien avec nos locaux sont importantes et augmentent », précise-t-elle.