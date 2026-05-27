L’interdiction de la baignade à Colombier est levée

La commune de Milvignes lève l’interdiction de baignade sur la plage du camping à Colombier ...
L’interdiction de la baignade à Colombier est levée

La commune de Milvignes lève l’interdiction de baignade sur la plage du camping à Colombier, instaurée ce samedi. Des analyses bactériologiques effectuées confirment un retour à une qualité d’eau conforme aux normes sanitaires.

La commune de Milvignes lève l’interdiction de baignade instaurée samedi sur la plage du camping de Colombier. (Photo : archives) La commune de Milvignes lève l’interdiction de baignade instaurée samedi sur la plage du camping de Colombier. (Photo : archives)

La baignade est à nouveau autorisée à Colombier. La commune de Milvignes nous indique ce mercredi dans un communiqué que l’interdiction de la baignade instaurée samedi sur la plage du camping de Colombier est levée. Des analyses bactériologiques ont été effectuées et confirment que la qualité de l’eau est à nouveau conforme aux normes sanitaires en vigueur. La commune annonce également qu’une surveillance de la qualité des eaux se poursuivra tout au long de la saison. Par contre, la commune n'est pour le moment pas en mesure de donner d'indication sur la source du problème. / comm-rle


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