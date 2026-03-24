Milvignes : hausse fiscale demandée

Il est donc nécessaire de trouver un nouvel équilibre : une partie financée par la dette, mais aussi une autre partie par une hausse des revenus, explique Philippe DuPasquier.

Plusieurs facteurs expliquent ces perspectives sombres. Le principal est l’investissement conséquent pour les collèges des Mûriers et de Longueville à Colombier. Des travaux qui étaient pourtant prévus, alors comment en est-on arrivé là ? Ce n’est pas la faute à une mauvaise planification financière, estime le Conseil communal. « Il y a des investissements qui n’ont pas été faits et qui doivent l’être au bout d’un moment », relève la présidente de l’exécutif de Milvignes Solange Platz Erard.