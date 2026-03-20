Face aux travaux à Colombier, des commerces menacent de fermer

Les accès qui changent chaque semaine, c’est « une sainte horreur », s’exclame une commerçante contactée par RTN. Face au remplacement des canalisations d’eau, de gaz et d’électricité obsolètes ainsi qu’à l’installation du chauffage à distance, plusieurs boutiques témoignent d’une nette baisse de leur fréquentation. « Certaines ont perdu 30 à 40% de leur chiffre d’affaires, voire jusqu’à 70% », alerte Bernard Emery, le président des Artisans Commerçants de Colombier. « Les charges ne sont pas couvertes, il faut prendre sur ses économies personnelles », continue-t-il.

Certaines boutiques ont même fermé selon Bernard Emery : une fleuriste et un graphiste notamment, tandis que 5 ou 6 autres se demandent à la fin de chaque mois s’il vaut mieux cesser leur activité plutôt que de continuer.





« Bonne communication » de la commune

Face à cette situation, la commune a installé des panneaux de déviation pour guider les clients vers les enseignes, une mesure globalement saluée par les commerçants. Le Conseil communal indique aussi se tenir à l’écoute de leurs préoccupations ; une réunion avec leur faîtière est d’ailleurs prévue la semaine prochaine.

Les Artisans Commerçants de Colombier reconnaissent une bonne communication. « Nous sommes avertis à l’avance si des travaux particuliers interviennent hors de la planification établie. C’est positif », constate Bernard Emery. Il demande de maintenir ce canal de communication direct, ainsi qu’avec l’entreprise en charge du chantier.





Pas d’aide financière directe

La commune ne prévoit pas d’aide financière versée directement aux commerçants pour compenser la baisse de leurs recettes, faute de moyens et par équité pour les futurs chantiers, explique Roxane Kurowiak, conseillère communale en charge des travaux publics. En revanche, elle garantit un accès piéton aux commerces durant toute la durée des travaux, adapte le planning pour libérer le plus de places de parc possible et demande aux ouvriers d’aider aux livraisons si nécessaire. Ces mesures ralentissent un peu le chantier, et coûtent donc aussi à la commune, rappelle l’élue.





Incertitudes pour l’avenir

« Ce que nous craignons, c’est que ces travaux et leur durée ne péjorent trop la situation des commerces, qu’ils ferment et que le centre de Colombier perde son attractivité. Allons-nous retrouver ces clients ensuite ? », s’interroge Bernard Emery, président de la faitière des artisans et commerçants.

« Les difficultés rencontrées par certains commerces seront compensées par ce réaménagement de qualité », veut croire Roxane Kurowiak. Elle anticipe un centre plus accueillant avec des rues pavées, des chaises et des tables sur la place de la fontaine, qui profiteront notamment aux enseignes de restauration.

Pour l’heure, certains misent sur la livraison à domicile, comme la boutique pour animaux « Chez Corinne », même si ce service rajoute une charge de travail. De quoi aider à tenir jusqu’à la fin de travaux: le programme, tenu jusqu’à présent, prévoit de lever les barrières à la fin de l’année. /jti