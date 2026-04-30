Pas de hausse d'impôt à Milvignes

Annonce inattendue lors de la séance du Conseil général de Milvignes. Mercredi soir à Auvernier ...
Pas de hausse d'impôt à Milvignes

Annonce inattendue lors de la séance du Conseil général de Milvignes. Mercredi soir à Auvernier, le Conseil communal a reporté sa stratégie financière au 18 juin 2026. En cause : des recettes fiscales, en hausse par rapport aux prévisions, qui nécessitent un nouvel examen.

Les recettes fiscales de la commune de Milvignes ont été plus élevées que prévu. ( photo d'illustration). Les recettes fiscales de la commune de Milvignes ont été plus élevées que prévu. ( photo d'illustration).

L’éléphant dans la pièce a rapidement été évacué mercredi soir à Auvernier lors de la séance du Conseil général de Milvignes. Attendu, le vote du législatif sur la hausse fiscale réclamée par le Conseil communal  n’a tout simplement pas eu lieu. Clôturés la semaine dernière, les comptes de l’année 2025 sont supérieurs aux prévisions et nécessitent d’être à nouveau examinés par le Conseil communal. Ils feront l’objet de la séance du Conseil général le 18 juin 2026. « Si nous voulons augmenter les impôts, il faut avoir un déficit, ce que nous n’aurons pas ou peu », explique Solange Platz Erard, présidente du Conseil communal de Milvignes. Si les comptes de la commune du littoral ne plongeront pas cette année, ses charges et ses investissements ne vont, eux, pas disparaître du jour au lendemain. « Ce n’est que partie remise, nous aurons à un moment donné plus de charges que de revenus, mais par chance ce ne sera pas pour 2027 », concède la présidente de l’exécutif de Milvignes. Mais alors, n’y aurait-il pas eu moyen d’anticiper ces résultats ? Pour Solange Platz Erard, la tâche est extrêmement difficile à anticiper. « Beaucoup de gens paient leurs impôts en fin d’année, nous ne savons pas exactement quand les taxes et les charges tombent », souligne la Neuchâteloise.

Solange Platz Erard : « Ce n'est que partie remise. »

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Pour redresser la barre, le Conseil communal avait établi un plan en quatre axes pour garantir sa stabilité financière. Pour l'éxecutif, ce sont des points d'amélioration qui ne doivent pas être abandonnés. « Ce report ne veut pas dire que le contenu de l’analyse du Conseil communal perd de son importance, (…) Dans l’immédiat, la hausse d’impôt va être mise en attente, on va poursuivre le travail sur les autres points du plan », explique Philippe DuPasquier, conseiller communal en charge des finances.

Phillipe Dupasquier : « Nous faisons face à de gros investissements. »

Ecouter le son

La soirée a été ponctuée par le départ à la retraite du chancelier Marc-Olivier Perrudet, après 12 ans de service au sein de la commune fusionnée. Le sujet de la hausse fiscale sera, lui, à nouveau débattu par le législatif le 18 juin 2026. /Ave


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