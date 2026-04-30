Pas de hausse d'impôt à Milvignes

L’éléphant dans la pièce a rapidement été évacué mercredi soir à Auvernier lors de la séance du Conseil général de Milvignes. Attendu, le vote du législatif sur la hausse fiscale réclamée par le Conseil communal n’a tout simplement pas eu lieu. Clôturés la semaine dernière, les comptes de l’année 2025 sont supérieurs aux prévisions et nécessitent d’être à nouveau examinés par le Conseil communal. Ils feront l’objet de la séance du Conseil général le 18 juin 2026. « Si nous voulons augmenter les impôts, il faut avoir un déficit, ce que nous n’aurons pas ou peu », explique Solange Platz Erard, présidente du Conseil communal de Milvignes. Si les comptes de la commune du littoral ne plongeront pas cette année, ses charges et ses investissements ne vont, eux, pas disparaître du jour au lendemain. « Ce n’est que partie remise, nous aurons à un moment donné plus de charges que de revenus, mais par chance ce ne sera pas pour 2027 », concède la présidente de l’exécutif de Milvignes. Mais alors, n’y aurait-il pas eu moyen d’anticiper ces résultats ? Pour Solange Platz Erard, la tâche est extrêmement difficile à anticiper. « Beaucoup de gens paient leurs impôts en fin d’année, nous ne savons pas exactement quand les taxes et les charges tombent », souligne la Neuchâteloise.