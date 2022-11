Milvignes dit oui au projet des Mûriers

Important investissement en vue à Colombier. Lors de sa séance jeudi soir, le Conseil général de Milvignes a accepté à l’unanimité le rapport sur le projet « Les Mûriers 2 », assorti d’un crédit d’engagement de 1 million 60'000 francs. L’idée est de rénover, de transformer, d’agrandir et d’assainir le bâtiment situé dans le prolongement du collège des Mûriers.





Plus aux normes

Cet ancien local du Service du feu héberge actuellement un accueil parascolaire ainsi que des locaux de stockage. Il n’est plus du tout aux normes actuelles, notamment du point de vue énergétique, de sécurité incendie et d’accessibilité. A terme, l’immeuble doit accueillir de nouveaux services para- et préscolaires, ainsi qu’une salle polyvalente, à l’usage des sociétés locales. La somme approuvée par le législatif couvre le développement du projet. Elle sera assortie d’un crédit de construction. Le chantier doit s’ouvrir en septembre 2024, pour un début d’exploitation prévu pour août 2026.

Par ailleurs, le Conseil général a adopté un rapport relatif au subventionnement communal des soins dentaires, de la naissance à 24 ans révolus, par 31 voix pour, 3 voix contre et une abstention. Il s’agit d’élargir le cercle des personnes pouvant bénéficier de cette prestation, qui s’adressait jusqu’ici aux enfants en âge de scolarité. /jhi