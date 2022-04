Boudry, Cortaillod et Milvignes pensent aux fiançailles

Le processus de réflexion autour de la fusion entre dans la phase concrète entre les communes de Boudry, Cortaillod et Milvignes. Jeudi soir, les Conseils généraux de Cortaillod et Milvignes ont donné leur feu vert à l’étude opérationnelle du projet de fusion. Boudry avait fait de même lundi. Dans les trois cas, le projet a été approuvé à une large majorité : le législatif de Boudry l’a accepté par 27 voix pour contre 3 non, celui de Cortaillod par 31 voix pour, 3 contre et 5 abstentions, et celui de Milvignes a dit oui par 23 voix, face à 6 non et 6 abstentions.

Une convention de fusion doit être rédigée d’ici au mois d’août 2023. La population devrait être consultée à l’automne de la même année. /jhi