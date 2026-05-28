« Pernod, naissance de l’apéritif » : c’est le titre de la nouvelle exposition à découvrir jusqu’au 7 mars 2027 à la Maison de l’absinthe, à Môtiers. Elle retrace l’histoire et l’évolution de la boisson phare du Val-de-Travers jusqu'au pastis à travers la vie d’Henri-Louis Pernod. Découverte.
250 ans après sa naissance, Henri-Louis Pernod fascine toujours. Cet homme, né au Locle, est l’un des précurseurs de l’industrialisation de la fabrication d’absinthe. C’est lui qui est au centre de la nouvelle exposition « Pernod, naissance de l’apéritif », présentée à la Maison de l’absinthe jusqu’au 7 mars 2027. Créateur du pastis, il est aussi connu pour avoir été l’un des pionniers de la stratégie de marque, le « branding » comme on l’appelle aujourd’hui. Le directeur de la Maison de l’absinthe, Raphael Gasser, le définit comme le Steve Jobs de la fin du 18e et du début du 19e siècle. « Il a été précurseur, il a pris des risques. […] Il est parti, il a traversé les frontières, il est allé à Paris. Il faut s’imaginer ce que cela représentait d’aller à Paris avec des chevaux pour faire découvrir un produit qui était encore inconnu. »
Raphael Gasser : « Il avait vraiment cet état d’esprit d’entrepreneur avant l’heure. »
Aux prémices de cette histoire, l’absinthe est présentée comme un élixir médicinal. Au fil de l’exposition, cette boisson se transforme, jusqu’à ouvrir la voie au pastis. Ce dernier est apparu après 1915 et l’interdiction de l’absinthe. Ce sont les descendants d'Henri-Louis, Pernod-fils, qui ont inventé ce breuvage. « Pernod a créé le pastis, première recette officielle en 1918, parce qu’il fallait bien survivre. L’entreprise a rebondi pour continuer d’offrir un breuvage distillé de qualité à ses clients », explique Raphael Gasser.
Raphael Gasser : « Le pastis est né après l’interdiction de l’absinthe. »
La pièce maîtresse de l’exposition reste sans doute les deux bouteilles datant des années 1900. Chacune a une histoire bien distincte. Il y a « une bouteille fondue lors de l’incendie de l’usine Pernod, à Pontarlier, en 1901, et une autre bouteille pleine, encore scellée, avec son bouchon d’origine », raconte le directeur de la Maison de l’absinthe. Cette dernière fiole s’est retrouvée là par un coup du destin : « J’ai eu la chance de l’obtenir grâce au prêt d’un collectionneur de Berne, qui m’a contacté pas plus tard que la semaine passée, un peu par hasard, sans même savoir qu’il y avait cette exposition », se réjouit Raphael Gasser.
Raphael Gasser : « Comme quoi, il fallait absolument faire cette exposition maintenant. »
À travers cette exposition, la Maison de l’absinthe ne raconte donc pas seulement l’histoire d’un homme, d’une boisson ou d’une marque. Elle retrace aussi l’évolution d’un savoir-faire, d’une industrie et d’un territoire marqué par plus de deux siècles de transformations. L’exposition « Pernod, naissance de l’apéritif » est à découvrir jusqu’au 7 mars 2027 à la Maison de l’absinthe, à Môtiers. /yca