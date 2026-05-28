250 ans après sa naissance, Henri-Louis Pernod fascine toujours. Cet homme, né au Locle, est l’un des précurseurs de l’industrialisation de la fabrication d’absinthe. C’est lui qui est au centre de la nouvelle exposition « Pernod, naissance de l’apéritif », présentée à la Maison de l’absinthe jusqu’au 7 mars 2027. Créateur du pastis, il est aussi connu pour avoir été l’un des pionniers de la stratégie de marque, le « branding » comme on l’appelle aujourd’hui. Le directeur de la Maison de l’absinthe, Raphael Gasser, le définit comme le Steve Jobs de la fin du 18e et du début du 19e siècle. « Il a été précurseur, il a pris des risques. […] Il est parti, il a traversé les frontières, il est allé à Paris. Il faut s’imaginer ce que cela représentait d’aller à Paris avec des chevaux pour faire découvrir un produit qui était encore inconnu. »