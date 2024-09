Un film documentaire sur l’histoire « troublée » de l’absinthe

Arthur Ramon n’est pas le premier à traiter le sujet. Alors en quoi sa réalisation se distingue des autres ? « La plupart des documentaires traitent l’absinthe en évoquant l’Égypte, la Grèce antique, la Chine. Nous avons vraiment traité le sujet qui était pour moi le plus croustillant, le plus charmant et c’est la clandestinité de l’absinthe. »