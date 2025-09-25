L’absinthe a bien un accent neuchâtelois

Devant une trentaine de personnes dont la majorité connaissait bien le sujet, Blaise Mulhauser a simplifié les résultats (très chimiques) de l’étude menée ces dernières années. Plantées à Neuchâtel, les 25 absinthes différentes poussent dans un sol calcaire peu profond. Et c’est au niveau des fleurs que la différence est la plus marquée : des molécules différentes sont exprimées à Neuchâtel que dans les plants d’origine sauvages.

Parenthèse botanique en cette période de vendanges : on peut tirer un parallèle entre la vigne et la grande absinthe. La vigne a été amenée en Suisse par les Romains, c’est probablement aussi le cas de l’absinthe. Selon les premières recherches, la plante à l’origine de la Bleue pourrait être arrivée en Suisse par les cols alpins ou en suivant les cours d’eaux.