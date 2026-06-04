Un voyage dans le temps au pays de l’absinthe

Plusieurs nouveautés du programme ont été présentées jeudi matin à la Maison de l’absinthe. Parmi elles, un trajet à bord du train Nostalgie sera organisé le matin avec café et croissants. « Il reliera Neuchâtel à Môtiers et les voyageurs pourront ensuite se rendre dans les différentes distilleries », explique Romain Wanner, président du comité d’organisation. Le séchoir à absinthe de Boveresse sera aussi exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Datant de 1893, le bâtiment témoigne des méthodes traditionnelles de séchage des plantes d’absinthe.