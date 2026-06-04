Un voyage dans le temps au pays de l’absinthe

L’édition 2026 d’Absinthe en fête se déroulera le 13 juin au Val-de-Travers. Seize distilleries ...
Un voyage dans le temps au pays de l’absinthe

L’édition 2026 d’Absinthe en fête se déroulera le 13 juin au Val-de-Travers. Seize distilleries ouvriront leurs portes au public à l’occasion de cette manifestation qui fédère toujours plus de producteurs.

L'absinthe se fêtera le samedi 13 juin dans le Val-de-Travers. (Photo : Absinthe en fête) L'absinthe se fêtera le samedi 13 juin dans le Val-de-Travers. (Photo : Absinthe en fête)

Nostalgie, histoire et nouveautés vont se côtoyer à l’occasion d’Absinthe en fête. La manifestation revient le 13 juin au Val-de-Travers. Cette année, 16 distilleries feront goûter leur breuvage anisé entre Môtiers, Couvet, Fleurier, Boveresse et Les Sagnettes. C’est une de plus que lors de l’édition 2025. Le nombre de distilleries participantes est en constante augmentation. De quoi réjouir les organisateurs, qui se donnent toujours pour objectif de fédérer toute la région autour de l’absinthe et son patrimoine.

Romain Wanner : « On arrive gentiment à rassembler toutes les distilleries. »

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Plusieurs nouveautés du programme ont été présentées jeudi matin à la Maison de l’absinthe. Parmi elles, un trajet à bord du train Nostalgie sera organisé le matin avec café et croissants. « Il reliera Neuchâtel à Môtiers et les voyageurs pourront ensuite se rendre dans les différentes distilleries », explique Romain Wanner, président du comité d’organisation. Le séchoir à absinthe de Boveresse sera aussi exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Datant de 1893, le bâtiment témoigne des méthodes traditionnelles de séchage des plantes d’absinthe.

« Ce bâtiment est chargée d'une grande histoire. »

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La soirée fera place à sa traditionnelle fête sur le Parc Girardier. Le groupe neuchâtelois des I Skarbonari se produira à 20 heures et la soirée se poursuivra jusqu’à 4 heures du matin avec un DJ set. « On espère aussi attirer plus de monde grâce à cette soirée », ajoute Romain Wanner. L’année dernière, plus de 500 billets pour les dégustations ont été vendus et 800 personnes s’étaient rendues à la soirée. Pour l’édition 2026, le comité d’organisation espère faire aussi bien, voire plus.

« On espère arriver à 1000 personnes. »

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Une cuvée fédératrice

Autre grande nouveauté cette année : une absinthe commune à plusieurs distilleries sera proposée à la dégustation. « On a eu l’idée de fabriquer un produit commun et la plupart des distilleries ont joué le jeu donc on est très content », explique Julien Grünhagel, membre du comité et distillateur. Au total, 14 distilleries sur les 16 participantes ont mis leur absinthe en commun pour créer une cuvée spéciale pour la manifestation.

Découverte de la cuvée 2026 avec Julien Grünhagel.

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Au total, 500 bouteilles de cette cuvée ont été produites et pourront être dégustées le 13 juin dans toutes les distilleries. /crb


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