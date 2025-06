Le Val-de-Travers célèbre sa Fée verte

Séduire au sens large

La manifestation permettra, bien sûr, aux distilleries de faire découvrir leurs produits et leur savoir-faire, mais pas seulement. « Notre but est de replacer le Val-de-Travers au niveau mondial, comme source historique de l’absinthe », souligne Raphaël Gasser. Un point de vue partagé par Romain Wanner, distillateur à Couvet et président de l’Association Absinthe en Fête. « Depuis 2018 et la fin de la fête de l’absinthe à Boveresse, on attire moins d’internationaux. On veut vraiment séduire à nouveau ce public-là, mais aussi un public qui n’est pas forcément fan d’absinthe à la base », explique-t-il.