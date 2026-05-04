Nouvelle direction pour le Cercle scolaire du Locle

Une nouvelle équipe à la tête du Cercle scolaire du Locle qui a connu des turbulences. Les autorités de la Mère commune annoncent ce lundi plusieurs nominations en vue de la rentrée 2026. Celle de Kilian Winz en tant que directeur. Il succède à Ivan Deschenaux, directeur ad intérim. Kilian Winz exerce actuellement la fonction de conseiller en développement organisationnel à la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du Canton de Vaud. Il siège également au sein d’instances communales et intercommunales neuchâteloises. « Son expérience des situations de crise et sa vision de l’école ont convaincu le Conseil communal », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Autres nominations, celle d’Annie Seydoux qui occupera le poste de directrice adjointe du cycle 1, alors que Sonja Evard celui du cycle 3. L’actuel directeur adjoint Steeve Lambrigger sera lui en charge du cycle 2 dès la prochaine rentrée. /com-jpp