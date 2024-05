Dicastères répartis à l’exécutif du Locle

Les cinq conseillers communaux du Locle se sont réparti les tâches après les élections communales du 21 avril. Les cinq membres de l’exécutif ont procédé à la répartition des dicastères lors d’une séance spéciale mercredi, indiquent les autorités par communiqué ce vendredi.

Anthony von Allmen (PLR) garde le Dicastère des Énergies, des Finances, de l’Économie et des Ressources humaines et accède à la présidence de l’exécutif. Nommé Vice-président, Michaël Berly (POP) gérera le Dicastère de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion. Sarah Favre (PLR) aura la charge du Dicastère des Espaces publics, de la Sécurité et des Institutions parascolaires, tandis que sa collègue Catherine Jeanneret (PLR) sera à la tête du Dicastère de l’Urbanisme, de la Mobilité et de l’Agglomération. Enfin, Philippe Rouault (Les Vert-e-s) se consacrera au Discastère de l’Environnement, de la Cohésion sociale et de la Culture.

La nouvelle répartition sera effective dès le 26 juin pour la législature 2024 – 2028. /comm-gtr