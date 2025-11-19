Le Locle présente un budget 2026 déficitaire

Les finances du Locle restent fragiles, mais un peu moins que l'an dernier. Le Conseil communal a dévoilé son projet de budget 2026 ce mercredi. Il prévoit un déficit de 1,3 million de francs, soit 100’000 francs de moins que celui de 2025. Une situation qui ne satisfait pas le Conseil communal, mais qui reflète une forme de stabilité dans un contexte économique toujours incertain.

Cette amélioration est principalement due à l’augmentation des recettes fiscales, attendues en hausse de 2,5 millions de francs. Les entreprises locloises ont réalisé de bons résultats ces dernières années et les revenus imposables des contribuables augmentent aussi.

En parallèle, les charges devraient progresser de 2,4 millions, notamment en raison de la politique salariale, de l’entretien des bâtiments et de la facture sociale. « Quand on regarde l'avenir, on sait qu'il y aura une contraction des recettes fiscales et on doit évaluer ces recettes de manière prudente », explique Anthony von Allmen, conseiller communal en charge des finances.