Le Locle présente un budget 2026 déficitaire

La Mère Commune restera dans les chiffres négatifs l’an prochain. Le budget 2026 affiche un déficit de 1,3 million de francs, soit une amélioration de 100’000 francs par rapport celui 2025. Les recettes fiscales progressent, mais les charges continuent de peser sur les finances communales.
Les finances du Locle restent fragiles, mais un peu moins que l'an dernier. Le Conseil communal a dévoilé son projet de budget 2026 ce mercredi. Il prévoit un déficit de 1,3 million de francs, soit 100’000 francs de moins que celui de 2025. Une situation qui ne satisfait pas le Conseil communal, mais qui reflète une forme de stabilité dans un contexte économique toujours incertain.
Cette amélioration est principalement due à l’augmentation des recettes fiscales, attendues en hausse de 2,5 millions de francs. Les entreprises locloises ont réalisé de bons résultats ces dernières années et les revenus imposables des contribuables augmentent aussi.
En parallèle, les charges devraient progresser de 2,4 millions, notamment en raison de la politique salariale, de l’entretien des bâtiments et de la facture sociale. « Quand on regarde l'avenir, on sait qu'il y aura une contraction des recettes fiscales et on doit évaluer ces recettes de manière prudente », explique Anthony von Allmen, conseiller communal en charge des finances.
Une situation sous tension
Le Conseil communal appelle toutefois à la prudence. Le plan financier 2027–2029 anticipe un déficit structurel durable. L’exécutif souligne également l’impact possible de la conjoncture internationale. « C'est toujours délicat d'estimer des recettes fiscales lorsque l'on voit la volatilité du contexte géopolitique international avec des annonces protectionnistes d'un côté et des soucis géopolitiques de l'autre », ajoute le conseiller communal en charge des finances.
Des investissements ciblés pour 2026
Le Locle prévoit 12,2 millions de francs d’investissements nets pour l’an prochain. Les projets majeurs concernent le réaménagement de la piscine du Communal, le crédit d’étude pour la nouvelle STEP, la rénovation du Casino et la réfection de la rue du Midi.
Un plan en préparation pour freiner le déficit
Pour la suite, le'exécutif loclois veut engager une réflexion globale dès 2026 afin de contrôler le déficit. L’objectif est de réduire certaines charges et de revoir les prestations existantes. « Le Conseil communal a lancé une réflexion avec la Commission financière, qui va s'étaler sur toute l'année 2027. Et sur l'année 2026, nous souhaitons vraiment construire un compromis, un consensus politique autour d'un objectif financier pour parvenir à diminuer le déficit structurel », ajoute Anthony von Allmen.
Le budget 2026 sera soumis au Conseil général lors de sa séance du 11 décembre. Il est à retrouver en son entier ici. /yca