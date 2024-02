Les dessous de l’affaire Cédric Dupraz dévoilés

On connaît le contenu de l’audit qui a coûté la direction du service de l’urbanisme du Locle à Cédric Dupraz. À sa lecture, on peut le dire d’emblée, il n’y a pas d’affaires de mœurs, pas de détournement d’argent, ni même de mobbing. Seulement des problèmes de personnes, de ressenti, d’incompréhension ou encore des visions différentes.

En vertu de la loi cantonale sur la transparence des activités étatiques, RTN a pu obtenir cet audit d’une quinzaine de pages, document qui a coûté plus de 14’000 francs à la Ville. On ne sait pas qui a contacté fin janvier 2023 la médiatrice qui a rédigé le rapport, cette partie du texte ayant été caviardée par l’exécutif au moment de la transmission du document à notre rédaction. La médiatrice a rencontré l’équipe du service de l’urbanisme une première fois le 24 février pour présenter la démarche. Elle a ensuite eu des entretiens individuels avec une dizaine de collaborateurs entre le 7 et le 13 mars ainsi qu’avec le chef du dicastère.

Le Conseil communal a reçu le résultat de l’audit le 6 avril 2023. Quelques semaines plus tard, le 30 mai, on apprenait par voie de communiqué de presse que l’exécutif de la Mère commune avait procédé à des rocades au sein des dicastères, avec le plein accord de Cédric Dupraz. C’est d’ailleurs lui qui en a fait la proposition, reconnait le Conseil communal. L’élu POP remettait les services de l’urbanisme, de la mobilité et de l’agglomération à son collège Philippe Rouault et recevait en échange les affaires sociales et la culture et conservait le tourisme, les jumelages et l’exo-musée.

Des perceptions subjectives

Le rapport d’audit, d’une quinzaine de pages, parle de dysfonctionnements du conseiller communal, de service pas connecté à son chef, de climat de travail pas idéal, induisant pour certains collaborateurs de la souffrance physique et psychique, parfois un suivi médical. À tel point que plusieurs personnes ont envisagé de partir. Certains employés auditionnés ont qualifié Cédric Dupraz de narcissique, d’autoritaire, de méprisant, pour ne citer que quelques-uns des termes rapportés dans l’audit.

À l’instar de la médiatrice, le principal concerné prévient que le rapport et ses conclusions reposent sur « des perceptions subjectives », celles « des personnes interrogées qui ont fait part de leurs constats, besoins et propositions ». La conclusion de l’audit précise que « les éléments (…) du rapport sont indicatifs et non pas objectifs et devront cas échéants être vérifiés par une procédure officielle d’investigation (…) si le Conseil communal l’estime opportun »