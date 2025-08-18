La directrice du Cercle scolaire du Locle licenciée le jour de la rentrée

Rentrée mouvementée au Cercle scolaire du Locle. La directrice contestée Françoise Casciotta a dû quitter ses fonctions ce lundi. Le Canton l’a, dans un premier temps, licenciée cet été pour le 31 octobre, selon « Arcinfo ». Mais l’autorité de nomination du corps enseignant a ensuite suspendu la cheffe de service avec effet immédiat, sur la base d’une demande du Conseil communal du Locle. L’exécutif loclois a donc peut-être gagné le bras de fer qui l’oppose à la directrice du Cercle scolaire. Peut-être, parce que l’ancienne première citoyenne du Locle, nommée responsable en 2017, peut encore faire recours. Mais pour tout commentaire, elle nous renvoie vers son avocat qui lui, était injoignable ce lundi après-midi.

Que reproche-t-on exactement à Françoise Casciotta ? Impossible de le savoir aujourd’hui. La directrice était contestée. Elle avait connu de graves problèmes de santé dans un contexte difficile pour toute la direction scolaire locloise. Ce printemps, alors que la directrice souhaitait revenir d’un congé maladie, le Conseil communal l’avait suspendu. Abusivement sur la forme, selon le Département cantonal de la formation et des finances, qui avait remis la directrice à son poste.





Licenciée le jour de la rentrée

Mais cette fois, le Canton s’est prononcé sur le fond. Françoise Casciotta est donc licenciée avec effet immédiat. Décision communiquée à la Ville du Locle ce lundi après-midi, selon la Commune. La cheffe de service a dirigé la réunion des enseignants pour la rentrée vendredi dernier. Et ce lundi, jour de rentrée scolaire, elle a déjà rendu son tablier. Selon nos informations, les enseignants viennent d’être informés par courriel et une réunion avec le corps enseignant est prévu ces prochains jours.

Le Conseil communal s’est fendu d’un court communiqué ce lundi en fin d’après-midi. L’exécutif ne fait aucun autre commentaire dans l’immédiat. /vco