Le délai de carence mis en place à Neuchâtel sera scruté de près

Le groupe VertsPopSol estime par ailleurs que le potentiel d’économies a peut-être été surévalué. Le Conseil communal table sur un montant de 3,5 millions de francs pour l'année en cours.

Tous les groupes ont suivi la proposition de suivi et le postulat a passé la rampe du législatif à l’unanimité. Le Conseil communal est ainsi chargé d’effectuer « un examen approfondi des conséquences humaines, sociales et financières de l’introduction du délai de carence ». L’exécutif a deux ans pour présenter ses conclusions. /sbm