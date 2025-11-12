Budget 2026 de Neuchâtel : entre volonté d’investir et nécessité d’économiser

Un budget qui s’inscrit dans une trajectoire d’assainissement et de consolidation financière d’ici 2033. L’exercice 2026 de la Ville de Neuchâtel présente un déficit de près 6,6 millions de francs. Mercredi en conférence de presse, le Conseil communal in corpore était présent pour commenter ces chiffres. Ces derniers s’inscrivent dans un contexte conjoncturel marqué par une faible croissance économique, une inflation contenue et des tensions sur l’emploi.

L’augmentation structurelle des charges s’élève à 5,6 millions de francs. Les charges de transfert sont en hausse (écoles, péréquation financière et factures sociales notamment) et les revenus fiscaux devraient peu augmenter. « Il a donc fallu prendre un certain nombre de mesures d’efficience pour proposer ce budget sans piocher dans la réserve conjoncturelle », ont expliqué les autorités communales. Pour y parvenir, des mesures sont prises, comme celle d’appliquer un délai de carence de trois mois lors de tout départ de l’administration. Il y a aussi la volonté de revoir la pertinence économique des prestations externes, comme la conciergerie, explique Jonathan Gretillat, conseiller communal en charge des finances. « Un délai de carence est une mesure exigeante qui implique un accompagnement. Des montants seront donc mis à disposition des services pour accompagner ces périodes d’interrogations des processus. » Ces mesures structurelles doivent rapporter 5,9 millions de francs supplémentaires.