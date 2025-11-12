Budget 2026 de Neuchâtel : entre volonté d’investir et nécessité d’économiser

La Ville a présenté un budget 2026 déficitaire de près de 6,6 millions de francs, mais prévoit pour 40 millions d’investissements. Pour améliorer les finances, le Conseil communal a pris un certain nombre de mesures dont l’application d’un délai de carence de trois mois lors de tout départ.
Un budget qui s’inscrit dans une trajectoire d’assainissement et de consolidation financière d’ici 2033. L’exercice 2026 de la Ville de Neuchâtel présente un déficit de près 6,6 millions de francs. Mercredi en conférence de presse, le Conseil communal in corpore était présent pour commenter ces chiffres. Ces derniers s’inscrivent dans un contexte conjoncturel marqué par une faible croissance économique, une inflation contenue et des tensions sur l’emploi.
L’augmentation structurelle des charges s’élève à 5,6 millions de francs. Les charges de transfert sont en hausse (écoles, péréquation financière et factures sociales notamment) et les revenus fiscaux devraient peu augmenter. « Il a donc fallu prendre un certain nombre de mesures d’efficience pour proposer ce budget sans piocher dans la réserve conjoncturelle », ont expliqué les autorités communales. Pour y parvenir, des mesures sont prises, comme celle d’appliquer un délai de carence de trois mois lors de tout départ de l’administration. Il y a aussi la volonté de revoir la pertinence économique des prestations externes, comme la conciergerie, explique Jonathan Gretillat, conseiller communal en charge des finances. « Un délai de carence est une mesure exigeante qui implique un accompagnement. Des montants seront donc mis à disposition des services pour accompagner ces périodes d’interrogations des processus. » Ces mesures structurelles doivent rapporter 5,9 millions de francs supplémentaires.
Jonathan Gretillat : « Améliorer notre fonctionnement sur la durée et peut-être faire un peu moins bien de manière satisfaisante avec notre personnel. »
Investir pour développer l’attractivité de la Commune
Le Conseil communal affiche sa volonté de maîtriser les charges, mais également de poursuivre une politique d’investissements. Ces derniers s’élèvent à 40,3 millions de francs l’an prochain : Collège latin, Jeunes-Rives, piscines du Nid-de-Crô ou encore auberge de jeunesse sont les principaux domaines d’investissements.
« C’est presque une politique anti-conjoncturelle. Mais nous sommes aussi dans une situation où on doit rattraper un certain nombre d’investissements qui n’ont pas été réalisés ces dernières décennies. C’est donc une mise à jour exigeante qui implique aussi de devoir prendre des mesures supplémentaires au niveau financier. Mais il s’agit également de répondre aux défis actuels et futurs notamment d’assainissements énergétiques », souligne l’argentier de la Ville.
Ces 40 millions de francs d’investissement se situent dans la limite du plafond autorisé par le règlement communal. Le degré d’autofinancement est en progression et s’élève à 27,3%. Il devra atteindre 70% d’ici 2033. « Chaque année, on devra prendre des mesures supplémentaires pour pouvoir atteindre cet objectif ou alors réduire le niveau des investissements, peut-être les prioriser différemment. Mais c’est l’un ou l’autre », prévient Jonathan Gretillat.
« Aujourd’hui, nous sommes dans l’optique de poursuivre nos investissements en améliorant notre compte de fonctionnement. »
Quant à la dette, elle devrait atteindre 713 millions de francs à fin 2026 (666 millions fin 2025).
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel se penchera sur ce budget 2026 lors de sa séance du 8 décembre. /jpp