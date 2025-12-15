« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

Faut-il vraiment adopter un programme d’économie spécial, comme le souhaite la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter ? Alors que le budget 2026 de la Confédération est quasiment sous toit, la question est source de conflits au sein de l’Assemblée fédérale selon notre correspondant Serge Jubin. Le Conseil des États se penche sur le dossier ce mercredi. La chambre des cantons devrait raboter dans les 57 mesures présentées par le Conseil fédéral, sans toutefois parvenir à un consensus. Le peuple pourrait avoir le dernier mot l’an prochain.

« On s’est rendu compte en faisant le budget 2025, que lorsqu’il nous manquait certaines ressources financières, on avait tendance à couper massivement dans certains domaines », constate Johanna Gapany, membre de la commission des finances de la chambre haute. Pour d’autres députés, ces mesures d’économies ne sont pas nécessaires au regard des exercices récents : « Les finances fédérales sont saines (…) elles ne vivent pas de situation difficile », estime le député socialiste et neuchâtelois Baptiste Hurni. Les Cantons se sont clairement opposés au paquet proposé par le Conseil fédéral. /sju