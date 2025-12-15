« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

Le budget 2026 de la Confédération est presque finalisé. Le Parlement va désormais s’attaquer ...
« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

Le budget 2026 de la Confédération est presque finalisé. Le Parlement va désormais s’attaquer au programme d’économie. Le Conseil des États y consacre une journée ce mercredi. Les détails dans la chronique de notre correspondant au Palais fédéral Serge Jubin.

La chambre haute se penche sur le programme d'économie ce mercredi. (Photo : illustration/KEYSTONE/Alessandro della Valle) La chambre haute se penche sur le programme d'économie ce mercredi. (Photo : illustration/KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Faut-il vraiment adopter un programme d’économie spécial, comme le souhaite la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter ? Alors que le budget 2026 de la Confédération est quasiment sous toit, la question est source de conflits au sein de l’Assemblée fédérale selon notre correspondant Serge Jubin. Le Conseil des États se penche sur le dossier ce mercredi. La chambre des cantons devrait raboter dans les 57 mesures présentées par le Conseil fédéral, sans toutefois parvenir à un consensus. Le peuple pourrait avoir le dernier mot l’an prochain.

« On s’est rendu compte en faisant le budget 2025, que lorsqu’il nous manquait certaines ressources financières, on avait tendance à couper massivement dans certains domaines », constate Johanna Gapany, membre de la commission des finances de la chambre haute. Pour d’autres députés, ces mesures d’économies ne sont pas nécessaires au regard des exercices récents : « Les finances fédérales sont saines (…) elles ne vivent pas de situation difficile », estime le député socialiste et neuchâtelois Baptiste Hurni. Les Cantons se sont clairement opposés au paquet proposé par le Conseil fédéral.  /sju

Le dossier de notre correspondant Serge Jubin :

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 15:11

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:54

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 12:07

« La grande interview » : Guy Parmelin

« La grande interview » : Guy Parmelin

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Articles les plus lus

« La grande interview » : Guy Parmelin

« La grande interview » : Guy Parmelin

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 12:07

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45

« Ma Commune à la Une » : Couvet

« Ma Commune à la Une » : Couvet

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 09:48

« La grande interview » : Guy Parmelin

« La grande interview » : Guy Parmelin

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 12:07

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45

Un homme toujours recherché après des coups de feu à Tavannes

Un homme toujours recherché après des coups de feu à Tavannes

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 07:27

« Ma Commune à la Une » : Couvet

« Ma Commune à la Une » : Couvet

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 09:48

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:45

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45